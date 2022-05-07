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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Страсбур
Брест - Страсбур: обзор матча 07 мая 2022
Брест
07.05.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
72'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Страсбур
84'
Желтая карточка
Д. Ленар
83'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
Замена
Р. Саид
️️️️
Ю. Белаили
77'
Замена
Л. Агум
️️️️
П. Ласн
76'
Замена
Л. Брассье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
76'
74'
Замена
И. Дукуре
️️️️
К. Фила
74'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Томассон
73'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
68'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Х. Диалло
Замена
И. Кардона
️️️️
Ф. Онора
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
93
Дюверн
29
Эрейе
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
11
Белаили
9
Онора
10
Сатриано
9
Мунье
4-3-1-2
26
Селс
4
Фила
5
Ньямси
23
Ле Марша
19
Каси
14
Ленар
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
18
Пьерр-Габриэль
3
Брассье
3
Брассье
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
6
Агум
6
Агум
6
Ласн
9
Онора
7
Кардона
7
Кардона
9
Онора
11
Белаили
19
Саид
19
Саид
11
Белаили
4
Фила
6
Дукуре
6
Дукуре
4
Фила
28
Томассон
28
Сиссоко
28
Сиссоко
28
Томассон
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
13
Диалло
19
Ажорк
19
Ажорк
13
Диалло
Остались в запасе
Брест
Страсбур
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Брест - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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