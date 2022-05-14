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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Клермон
Страсбур - Клермон: обзор матча 14 мая 2022
Страсбур
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
Клермон
28'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Клермон
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
90'
+3
90'
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Байо
88'
Замена
А. Менди
️️️️
С. Хауи
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Томассон
86'
75'
Замена
П. Амель
️️️️
Л. Да Кунья
75'
Замена
Й. Маньин
️️️️
О. Бускетс
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Х. Диалло
65'
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
63'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
62'
60'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Д. Аллевина
48'
Желтая карточка
А. Сейду
Желтая карточка
Д. Ленар
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
Пас отдал
М. Ле Марша
28'
10'
Желтая карточка
А. Зедадка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
29
Наэль Жаби
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
23
Ле Марша
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
14
Ленар
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
4-2-1-1-2
12
Джоко
80
Зедадка
36
Сейду
6
Биллонг
12
Н'Симба
25
Гастьен
14
Бускетс
26
Аллевина
10
Хауи
18
Байо
7
Да Кунья
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
28
Томассон
28
Сиссоко
28
Сиссоко
28
Томассон
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
13
Диалло
19
Ажорк
19
Ажорк
13
Диалло
10
Хауи
29
Менди
29
Менди
10
Хауи
14
Бускетс
6
Маньин
6
Маньин
14
Бускетс
26
Аллевина
20
Доссу
20
Доссу
26
Аллевина
7
Да Кунья
29
Амель
29
Амель
7
Да Кунья
18
Байо
99
Кюи
99
Кюи
18
Байо
Остались в запасе
Страсбур
Клермон
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Страсбур - Клермон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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