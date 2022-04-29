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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 29 апреля 2022
Страсбур
29.04.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 3
Завершен
ПСЖ
3'
К. Гамейро
75'
Х. Диалло
90+2'
А. Каси
23'
К. Мбаппе
64'
А. Хакими
68'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - ПСЖ
90'
+6
Желтая карточка
Д. Доннарумма
90'
+4
Желтая карточка
П. Кимпембе
ГОЛ! 3:3!
А. Каси
Пас отдал
Д. Ленар
90'
+2
89'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Хакими
87'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Неймар
Замена
А. Каси
️️️️
Ф. Жилберт
82'
81'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
77'
ГОЛ! 2:3!
Х. Диалло
75'
73'
Желтая карточка
Неймар
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Ажорк
69'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Томассон
69'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Л. Перрен
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
К. Мбаппе
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Пас отдал
К. Мбаппе
Желтая карточка
Д. Ленар
60'
Желтая карточка
С. Прсич
41'
23'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
Ж. Беллегард
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Л. Перрен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-3-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
14
Ленар
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
3-3-1-2-1
1
Доннарумма
3
Кимпембе
93
Рамос
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
24
Бернат
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
24
Жилберт
19
Каси
19
Каси
24
Жилберт
5
Перрен
23
Ле Марша
23
Ле Марша
5
Перрен
28
Томассон
28
Сиссоко
28
Сиссоко
28
Томассон
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
19
Ажорк
13
Диалло
13
Диалло
19
Ажорк
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
2
Хакими
6
Керер
6
Керер
2
Хакими
10
Неймар
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Неймар
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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