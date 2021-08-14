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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Страсбур
ПСЖ - Страсбур: обзор матча 14 августа 2021
ПСЖ
14.08.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
4 : 2
Завершен
Страсбур
3'
М. Икарди
25'
Л. Ажорк (АГ)
27'
Ю. Дракслер
86'
П. Сарабия
53'
К. Гамейро
64'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Страсбур
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
М. Икарди
88'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Вейналдум
88'
ГОЛ! 4:2!
П. Сарабия
Пас отдал
К. Мбаппе
86'
81'
Вторая желтая
А. Джику
80'
Желтая карточка
А. Джику
76'
Замена
М. Сиби
️️️️
С. Прсич
76'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Гамейро
76'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Ажорк
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ю. Дракслер
70'
64'
ГОЛ! 3:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
Д. Ленар
63'
Замена
А. Каси
️️️️
К. Фила
60'
Желтая карточка
К. Фила
Замена
Д. Перейра
️️️️
Э. Эбимбе
60'
53'
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Томассон
Желтая карточка
Э. Эбимбе
51'
42'
Замена
А. Томассон
️️️️
Ж. Аолу
ГОЛ! 3:0!
Ю. Дракслер
27'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Ажорк
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Диалло
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
11
Натан Битумазала
ЦП
17
Исмаэль Гарби
ЦП
12
Рафинья
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
28
Адриен Томассон
АП
29
Марвин Сенайя
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
22
Диалло
6
Керер
3
Кимпембе
2
Хакими
23
Вейналдум
21
Эррера
7
Дракслер
29
Эбимбе
9
Икарди
10
Мбаппе
3-2-3-2
26
Селс
4
Джику
4
Фила
5
Перрен
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
27
Беллегард
14
Прсич
9
Гамейро
19
Ажорк
29
Эбимбе
2
Перейра
2
Перейра
29
Эбимбе
23
Вейналдум
12
Рафинья
12
Рафинья
23
Вейналдум
7
Дракслер
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Дракслер
9
Икарди
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
9
Икарди
4
Фила
19
Каси
19
Каси
4
Фила
14
Прсич
23
Сиби
23
Сиби
14
Прсич
14
Аолу
28
Томассон
28
Томассон
14
Аолу
9
Гамейро
20
Уорис
20
Уорис
9
Гамейро
19
Ажорк
13
Диалло
13
Диалло
19
Ажорк
Остались в запасе
ПСЖ
Страсбур
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ЦП
17
Исмаэль Гарби
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Эиджи Кавашима
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ЦП
17
Исмаэль Гарби
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча ПСЖ - Страсбур
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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