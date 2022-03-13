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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монако
Страсбур - Монако: обзор матча 13 марта 2022
Страсбур
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Монако
23'
А. Джику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Монако
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
87'
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
79'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
79'
73'
Замена
А. Головин
️️️️
Ж. Мартинш
72'
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Фолланд
66'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ж. Лукас
Желтая карточка
С. Прсич
65'
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
Д. Сидибе
44'
Желтая карточка
С. Диоп
ГОЛ! 1:0!
А. Джику
Пас отдал
К. Гамейро
23'
4'
Желтая карточка
О. Чуамени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-3-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Прсич
14
Ленар
9
Гамейро
19
Ажорк
3-1-2-3-1
1
Нюбель
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
14
Чуамени
6
Лукас
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
4
Якобс
31
Фолланд
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
19
Сидибе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
19
Сидибе
10
Мартинш
10
Головин
10
Головин
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Боадю
10
Боадю
31
Фолланд
6
Лукас
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
6
Лукас
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Страсбур - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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