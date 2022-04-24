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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Страсбур
Лилль - Страсбур: обзор матча 24 апреля 2022
Лилль
24.04.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
87'
З. Челик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Страсбур
89'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Л. Перрен
ГОЛ! 1:0!
З. Челик
87'
83'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
А. Джику
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
73'
71'
Желтая карточка
А. Джику
70'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
70'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
70'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Прсич
Замена
А. Гомес
️️️️
Э. Жегрова
64'
Желтая карточка
С. Ботман
60'
40'
Желтая карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
4-2-1-3
1
Жардим
3
Гудмундссон
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
11
Жегрова
22
Веа
15
Дэвид
17
Йылмаз
3-2-2-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
19
Каси
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
11
Жегрова
7
Гомес
7
Гомес
11
Жегрова
4
Джику
23
Ле Марша
23
Ле Марша
4
Джику
14
Прсич
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Прсич
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
5
Перрен
80
Дьон
80
Дьон
5
Перрен
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лилль - Страсбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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