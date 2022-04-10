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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лион
Страсбур - Лион: обзор матча 10 апреля 2022
Страсбур
10.04.2022, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лион
20'
И. Сиссоко
90'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Лион
Желтая карточка
И. Сиссоко
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Л. Ажорк
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Л. Дюбуа
83'
Замена
Б. Барколя
️️️️
М. Дембеле
83'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
А. Каси
74'
Замена
Х. Диарра
️️️️
Ж. Аолу
70'
Желтая карточка
Ж. Аолу
68'
62'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Тете
62'
Замена
Р. Февр
️️️️
У. Ауа
30'
Замена
Ю. Поллерсбек
️️️️
А. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
И. Сиссоко
Пас отдал
Л. Ажорк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-2-2
26
Селс
19
Каси
5
Ньямси
4
Джику
5
Перрен
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
19
Ажорк
9
Гамейро
4-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
3
Да Силва
64
Денайе
17
Энрике
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Тете
11
Пакета
9
Экамби
9
Дембеле
19
Каси
24
Жилберт
24
Жилберт
19
Каси
14
Аолу
19
Диарра
19
Диарра
14
Аолу
10
Ауа
21
Февр
21
Февр
10
Ауа
1
Лопеш
23
Поллерсбек
23
Поллерсбек
1
Лопеш
22
Н'Домбеле
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
22
Н'Домбеле
9
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
9
Дембеле
11
Тете
9
Кадевере
9
Кадевере
11
Тете
Остались в запасе
Страсбур
Лион
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Малколм Баркола
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Страсбур - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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