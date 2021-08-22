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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Труа
Страсбур - Труа: обзор матча 22 августа 2021
Страсбур
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Труа
77'
А. Томассон
19'
Й. Тузгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Труа
88'
Замена
Н. Шадли
️️️️
У. Эль-Хаджам
87'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
М. Бальде
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
77'
Желтая карточка
М. Уорис
76'
72'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Д. Шамбос
72'
Замена
Л. Лумека
️️️️
Й. Тузгар
68'
Замена
К. Азамум
️️️️
Р. Рипар
Замена
Х. Диалло
️️️️
С. Прсич
63'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Фила
63'
Желтая карточка
Л. Перрен
43'
Желтая карточка
К. Фила
39'
35'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тузгар
Пас отдал
Р. Куаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Труа
93
Готье Гайо
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Селс
19
Каси
5
Перрен
4
Фила
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
3-1-2-2-1
93
Гайо
4
Бьянсон
8
Жиродо
2
Эль-Хаджам
5
Тардье
26
Куаме
7
Шамбос
17
Бальде
9
Рипар
7
Тузгар
4
Фила
20
Уорис
20
Уорис
4
Фила
14
Прсич
13
Диалло
13
Диалло
14
Прсич
9
Рипар
15
Азамум
15
Азамум
9
Рипар
2
Эль-Хаджам
77
Шадли
77
Шадли
2
Эль-Хаджам
7
Шамбос
19
Домингес
19
Домингес
7
Шамбос
7
Тузгар
12
Лумека
12
Лумека
7
Тузгар
17
Бальде
9
Кухаревич
9
Кухаревич
17
Бальде
Остались в запасе
Страсбур
Труа
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
40
Жесси Мулен
ВР
10
Филип Крастев
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
10
Филип Крастев
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Страсбур - Труа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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