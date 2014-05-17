Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хосе Мануэль Пинто
Статистика
Хосе Мануэль Пинто - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1975 (51), Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария
#13 | Вратарь
185 см | 82 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Audi Cup 2011
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
13
-12
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
1 : 1
17.05.2014
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
0 : 0
11.05.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 2
03.05.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 3
27.04.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
20.04.2014
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Гранада
1 : 0
12.04.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 1
05.04.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
0 : 1
29.03.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
3 : 0
26.03.2014
Сельта
24' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 4
23.03.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.02.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 0
15.02.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 4
09.02.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
2 : 3
01.02.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
26.01.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
1 : 1
19.01.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
0 : 0
11.01.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
05.01.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 5
22.12.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
2 : 1
14.12.2013
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
01.12.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
4 : 0
23.11.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 4
10.11.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
01.11.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 3
30.10.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
2 : 1
26.10.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 1
05.10.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
0 : 2
28.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
4 : 1
24.09.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
0 : 4
21.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
3 : 2
14.09.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
01.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Малага
0 : 1
25.08.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
7 : 0
18.08.2013
Леванте
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
1
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
4
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+