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Хосе Мануэль Пинто - статистика

Завершил карьеру
8 ноября 1975 (51), Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария
#13 | Вратарь
185 см | 82 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
13
-12
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
1 : 1
17.05.2014
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
0 : 0
11.05.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 2
03.05.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 3
27.04.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
20.04.2014
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Гранада
1 : 0
12.04.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 1
05.04.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
0 : 1
29.03.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
3 : 0
26.03.2014
Сельта
24' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 4
23.03.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.02.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 0
15.02.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 4
09.02.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
2 : 3
01.02.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
26.01.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
1 : 1
19.01.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
0 : 0
11.01.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
05.01.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 5
22.12.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
2 : 1
14.12.2013
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
01.12.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
4 : 0
23.11.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 4
10.11.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
01.11.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 3
30.10.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
2 : 1
26.10.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 1
05.10.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
0 : 2
28.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
4 : 1
24.09.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
0 : 4
21.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
3 : 2
14.09.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
01.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Малага
0 : 1
25.08.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
7 : 0
18.08.2013
Леванте
Был в запасе
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