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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 18 августа 2013
Барселона
18.08.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
7 : 0
Завершен
Леванте
3'
А. Санчес
12'
Л. Месси
24'
Д. Алвес
26'
Педро
42'
Л. Месси (П)
45'
Хави
73'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
Желтая карточка
Неймар
87'
78'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
76'
ГОЛ! 7:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
73'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Л. Месси
71'
68'
Желтая карточка
Э. Родас
64'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Неймар
️️️️
А. Санчес
64'
50'
Желтая карточка
И. Эль-Адуа
46'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
С. Пинту
46'
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Ж. Симао
ГОЛ! 6:0!
Хави
Пас отдал
С. Фабрегас
45'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Л. Месси
42'
ГОЛ! 4:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
26'
ГОЛ! 3:0!
Д. Алвес
24'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
С. Фабрегас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Хуанфран
(К)
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЛВ
18
Сержиу Пинту
ОП
23
Жуниор Симао
ОП
17
Жорди Ксуметра
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
3-2-2-2-1
26
Вальдес
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
3
Адриано
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-2-3-1
1
Навас
19
Лопес
5
Родас
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Пинту
23
Симао
17
Ксуметра
14
Гарсия
25
Эль-Жар
18
Баррал
10
Месси
8
Иньеста
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
4
Санчес
10
Неймар
10
Неймар
4
Санчес
18
Пинту
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
18
Пинту
23
Симао
14
Пальярдо
14
Пальярдо
23
Симао
25
Эль-Жар
23
Иваншиц
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Барселона
Леванте
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
73812 из 99786 зрителей (73%)
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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