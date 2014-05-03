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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 03 мая 2014
Барселона
03.05.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
23'
Л. Месси
67'
А. Санчес
37'
А. Лафита
90+2'
А. Лафита
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Лафита
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
90'
+1
Желтая карточка
Адриано
90'
Замена
А. Сонг
️️️️
Хави
87'
86'
Замена
Мичел
️️️️
М. Ласен
68'
Замена
П. Москера
️️️️
Саммир
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
67'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Х. Маскерано
66'
65'
Желтая карточка
Х. Гавилан
45'
+2
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Д. Алвес
38'
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Лафита
Пас отдал
П. Сарабия
Желтая карточка
Х. Маскерано
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Саммир
ЛВ
22
Хуан Родригес
ОП
25
Мехди Ласен
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Анхель Лафита
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Барселона
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
8
Мичел
ЦП
8
Борха
ЦП
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-2-3-1
25
Сезар
20
Валера
3
Рафа
4
Алексис
18
Эскудеро
22
Родригес
25
Ласен
7
Лафита
7
Сарабия
19
Саммир
27
Колунга
14
Маскерано
4
Фабрегас
4
Фабрегас
14
Маскерано
6
Хави
8
Сонг
8
Сонг
6
Хави
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
27
Колунга
14
Гавилан
14
Гавилан
27
Колунга
19
Саммир
5
Москера
5
Москера
19
Саммир
25
Ласен
8
Мичел
8
Мичел
25
Ласен
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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