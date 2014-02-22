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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 22 февраля 2014
Реал Сосьедад
22.02.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 1
Завершен
Барселона
32'
А. Сонг (АГ)
54'
А. Гризманн
59'
Д. Зурутуса
36'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
Замена
Р. Пардо
️️️️
Г. Элустондо
90'
+2
Замена
И. Ансотеги
️️️️
С. Каналес
84'
Замена
Х. Прието
️️️️
А. Гризманн
74'
73'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Монтойя
Желтая карточка
С. Каналес
69'
61'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Сонг
ГОЛ! 3:1!
Д. Зурутуса
Пас отдал
А. Гризманн
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
54'
52'
Желтая карточка
Ж. Пике
39'
Желтая карточка
М. Бартра
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
М. Монтойя
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Сонг
32'
Желтая карточка
Х. Анхель
23'
21'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
(К)
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ОП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
3
Анхель
26
Мартинес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
6
Элустондо
5
Бергара
17
Зурутуса
20
Каналес
10
Вела
7
Гризманн
4-1-2-3
26
Вальдес
33
Монтойя
5
Бартра
3
Пике
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
8
Сонг
10
Месси
9
Педро
10
Неймар
20
Каналес
15
Ансотеги
15
Ансотеги
20
Каналес
7
Гризманн
10
Прието
10
Прието
7
Гризманн
6
Элустондо
14
Пардо
14
Пардо
6
Элустондо
8
Сонг
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Сонг
33
Монтойя
4
Санчес
4
Санчес
33
Монтойя
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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