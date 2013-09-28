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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 28 сентября 2013
Альмерия
28.09.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
20'
Л. Месси
56'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Барселона
90'
+1
Замена
Джонатан
️️️️
А. Иньеста
88'
Желтая карточка
С. Бускетс
79'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Верса
78'
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
А. Видаль
64'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Ф. Сориано
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
Адриано
Пас отдал
С. Фабрегас
27'
Замена
Хави
️️️️
Л. Месси
Желтая карточка
Верса
26'
25'
Желтая карточка
М. Бартра
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Верса
ОП
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
(К)
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Джонатан
ЦП
6
Хави
ЦП
3-4-1-1-1
1
Эстебан
22
Нельсон
5
Трухильо
4
Пельерано
18
Фернандес
12
Верса
14
Тебар
22
Видаль
23
Сориано
10
Сусо
15
Родри
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Бартра
3
Пике
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
22
Видаль
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
22
Видаль
12
Верса
7
Барбоза
7
Барбоза
12
Верса
23
Сориано
12
Азиз
12
Азиз
23
Сориано
8
Иньеста
6
Джонатан
6
Джонатан
8
Иньеста
10
Месси
6
Хави
6
Хави
10
Месси
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
7
Оскар Диас
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
7
Оскар Диас
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Альмерия - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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