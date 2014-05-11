Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Барселона
Эльче - Барселона: обзор матча 11 мая 2014
Эльче
11.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Барселона
Замена
Фидель
️️️️
Коро
89'
80'
Замена
Хави
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Хиль
77'
Замена
А. Ривера
️️️️
Х. Маркес
74'
68'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
60'
Желтая карточка
Педро
55'
Желтая карточка
Х. Маскерано
50'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
С. Пелегрин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
15
Карлос Санчес
ОП
21
Рубен Перес
ОП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ПП
10
Коро
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Эльче
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Эррера
5
Сисма
18
Ломбан
18
Пелегрин
22
Суарес
15
Санчес
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Хиль
10
Родригеш
10
Коро
4-1-2-2-1
13
Пинто
10
Алвес
14
Маскерано
5
Бартра
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
10
Хави Маркес
5
Ривера
5
Ривера
10
Хави Маркес
10
Коро
10
Фидель
10
Фидель
10
Коро
10
Хиль
22
Боаки
22
Боаки
10
Хиль
4
Фабрегас
6
Хави
6
Хави
4
Фабрегас
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
Остались в запасе
Эльче
Барселона
8
Серхио Мантекон
ЦП
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Эльче - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Эльче
Барселона
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+