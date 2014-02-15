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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 15 февраля 2014
Барселона
15.02.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
6 : 0
Завершен
Райо Вальекано
2'
Адриано
36'
Л. Месси
53'
А. Санчес
56'
Педро
68'
Л. Месси
89'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Райо Вальекано
ГОЛ! 6:0!
Неймар
Пас отдал
А. Иньеста
89'
Замена
К. Тельо
️️️️
Л. Месси
74'
73'
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Ларривей
Замена
Х. Маскерано
️️️️
К. Пуйоль
68'
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
68'
62'
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Буэно
Замена
Неймар
️️️️
Педро
62'
ГОЛ! 4:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
56'
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
53'
41'
Замена
Тито
️️️️
А. Арбилья
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
36'
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Педро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ОП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ОП
19
Альберто Буэно
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
44
Яго Фальке
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
0
Леонель Галеано
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
3-2-3-1-1
23
Рубен
23
Арбилья
83
Зе Каштру
22
Мохика
15
Баэна
10
Трасоррас
44
Фальке
8
Ньигес
19
Буэно
16
Рочина
11
Ларривей
5
Пуйоль
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Пуйоль
9
Педро
10
Неймар
10
Неймар
9
Педро
10
Месси
37
Тельо
37
Тельо
10
Месси
23
Арбилья
2
Тито
2
Тито
23
Арбилья
19
Буэно
10
Виера
10
Виера
19
Буэно
11
Ларривей
9
Лонго
9
Лонго
11
Ларривей
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
0
Леонель Галеано
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
0
Леонель Галеано
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
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