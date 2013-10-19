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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 19 октября 2013
Осасуна
19.10.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
Желтая карточка
Мануэль
90'
+1
Желтая карточка
Р. Торрес
89'
84'
Желтая карточка
Адриано
Замена
Ойер
️️️️
М. Де лас Куэвас
81'
Желтая карточка
М. Бертран
77'
76'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
68'
Замена
Л. Месси
️️️️
Хави
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
О. Риера
68'
32'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Мануэль
️️️️
Сиси
6'
Травма
Сиси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ОП
10
Роберто Торрес
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
11
Сиси
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4-2-3-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Лотье
2
Бертран
33
Сильва
8
Лоло
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
11
Сиси
21
Риера
4-1-2-3
26
Вальдес
33
Монтойя
5
Пуйоль
5
Бартра
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
9
Педро
4
Фабрегас
10
Неймар
11
Сиси
18
Мануэль
18
Мануэль
11
Сиси
10
Де лас Куэвас
6
Ойер
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
21
Риера
10
Пуньяль
10
Пуньяль
21
Риера
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
6
Хави
10
Месси
10
Месси
6
Хави
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Осасуна - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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