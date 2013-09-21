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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 21 сентября 2013
Райо Вальекано
21.09.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
33'
Педро
47'
Педро
72'
Педро
79'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
83'
Замена
Джонатан
️️️️
Хави
80'
Замена
К. Тельо
️️️️
Неймар
79'
ГОЛ! 0:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
Хави
75'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
72'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Неймар
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Х. Виера
58'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Переа
48'
47'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Тито
46'
Желтая карточка
Р. Баэна
40'
Пенальти не реализован!
Р. Трасоррас
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
32'
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Р. Трасоррас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2-1
23
Рубен
22
Мохика
23
Арбилья
6
Гальвез
2
Тито
8
Ньигес
15
Баэна
10
Трасоррас
80
Переа
10
Виера
19
Буэно
4-1-2-3
26
Вальдес
33
Монтойя
3
Пике
14
Маскерано
3
Адриано
8
Сонг
6
Хави
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
80
Переа
23
Эмбарба
23
Эмбарба
80
Переа
2
Тито
22
Мартинес
22
Мартинес
2
Тито
10
Виера
11
Ларривей
11
Ларривей
10
Виера
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
6
Хави
6
Джонатан
6
Джонатан
6
Хави
10
Неймар
37
Тельо
37
Тельо
10
Неймар
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
0
Леонель Галеано
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
0
Леонель Галеано
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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