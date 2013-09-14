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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 14 сентября 2013
Барселона
14.09.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
35'
Д. Алвес
77'
Л. Месси
90+2'
А. Санчес
79'
И. Ракитич
90'
Коке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
ГОЛ! 3:2!
А. Санчес
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:2!
Коке
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
Адриано
87'
83'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Х. Самперио
79'
ГОЛ! 2:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Витоло
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
77'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
75'
69'
Замена
М. Марин
️️️️
С. Кристофоро
64'
Желтая карточка
Кала
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Тельо
62'
57'
Замена
П. Троховски
️️️️
С. Мбиа
50'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 1:0!
Д. Алвес
Пас отдал
Адриано
35'
34'
Желтая карточка
Х. Самперио
30'
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
14'
Травма
Ж. Альба
14'
8'
Желтая карточка
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
29
Хаиро Самперио
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
22
Марко Марин
АП
3-2-2-3
26
Вальдес
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Неймар
37
Тельо
10
Месси
4-2-2-1-1
34
Бету
23
Коке
3
Наварро
16
Кала
5
Морено
25
Мбиа
41
Кристофоро
29
Самперио
11
Ракитич
7
Витоло
9
Гамейро
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
37
Тельо
4
Санчес
4
Санчес
37
Тельо
29
Самперио
10
Рабельо
10
Рабельо
29
Самперио
25
Мбиа
15
Троховски
15
Троховски
25
Мбиа
41
Кристофоро
22
Марин
22
Марин
41
Кристофоро
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Севилья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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