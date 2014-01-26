Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 26 января 2014
Барселона
26.01.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Малага
40'
Ж. Пике
55'
Педро
61'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Санчес
87'
81'
Замена
С. Дардер
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
78'
71'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
66'
Замена
П. Моралес
️️️️
П. Перес
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
62'
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
Педро
61'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
55'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
А. Санчес
40'
31'
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Ж. Пике
29'
25'
Замена
Б. Павловски
️️️️
Р. Санта Крус
23'
Травма
Р. Санта Крус
16'
Желтая карточка
П. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ПЗ
17
Дуда
(К)
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
11
Пабло Перес
ЦП
7
Хуанми
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
77
Педро Моралес
ЛП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-2-3-1
13
Кабальеро
2
Ангелери
20
Санчес
4
Феррейра
5
Антунеш
12
Тиссоне
4
Камачо
7
Хуанми
11
Перес
17
Дуда
24
Санта Крус
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
4
Санчес
17
Афеллай
17
Афеллай
4
Санчес
11
Перес
77
Моралес
77
Моралес
11
Перес
12
Тиссоне
10
Дардер
10
Дардер
12
Тиссоне
24
Санта Крус
19
Павловски
19
Павловски
24
Санта Крус
Остались в запасе
Барселона
Малага
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Барселона - Малага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Малага
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+