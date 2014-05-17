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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 17 мая 2014
Барселона
17.05.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
33'
А. Санчес
49'
Д. Годин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
Х. Маскерано
88'
Замена
Хави
️️️️
С. Фабрегас
76'
Желтая карточка
А. Сонг
72'
70'
Замена
Х. Соса
️️️️
Адриан
68'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Неймар
️️️️
Х. Маскерано
61'
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Бускетс
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
С. Бускетс
45'
+4
Желтая карточка
Л. Месси
45'
+4
35'
Желтая карточка
Тиагу
34'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
33'
22'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
21'
Травма
А. Туран
15'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
14'
Травма
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
66
Туран
7
Вилья
19
Коста
4
Фабрегас
6
Хави
6
Хави
4
Фабрегас
5
Бускетс
8
Сонг
8
Сонг
5
Бускетс
14
Маскерано
10
Неймар
10
Неймар
14
Маскерано
Адриан
7
Соса
7
Соса
Адриан
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Диего
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Диего
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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