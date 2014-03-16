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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 16 марта 2014
Барселона
16.03.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 28 тур
7 : 0
Завершен
Осасуна
18'
Л. Месси
22'
А. Санчес
34'
А. Иньеста
63'
Л. Месси
78'
К. Тельо
88'
Л. Месси
90'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
ГОЛ! 7:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
90'
ГОЛ! 6:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
88'
84'
Замена
К. Акунья
️️️️
О. Риера
82'
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Адриано
️️️️
Х. Маскерано
82'
ГОЛ! 5:0!
К. Тельо
Пас отдал
А. Иньеста
78'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
77'
70'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Р. Торрес
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
63'
61'
Замена
К. Лобато
️️️️
Э. Арментерос
Замена
А. Сонг
️️️️
Хави
61'
Желтая карточка
Х. Маскерано
58'
48'
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ! 3:0!
А. Иньеста
Пас отдал
С. Бускетс
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Ж. Альба
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
(К)
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
11
Кристиан Лобато
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
3-3-3-1
1
Андрес
14
Аррибас
4
Лотье
2
Дамиа
24
Лоэ
33
Сильва
6
Ойер
16
Сехудо
10
Торрес
23
Арментерос
21
Риера
14
Маскерано
3
Адриано
3
Адриано
14
Маскерано
6
Хави
8
Сонг
8
Сонг
6
Хави
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
23
Арментерос
11
Лобато
11
Лобато
23
Арментерос
10
Торрес
10
Пуньяль
10
Пуньяль
10
Торрес
21
Риера
7
Акунья
7
Акунья
21
Риера
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 19:55 (прямая)
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