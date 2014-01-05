Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эльче
Барселона - Эльче: обзор матча 05 января 2014
Барселона
05.01.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 0
Завершен
Эльче
7'
А. Санчес
16'
Педро
63'
А. Санчес
69'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эльче
86'
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Неймар
️️️️
Педро
81'
80'
Замена
С. Мантекон
️️️️
К. Сэпунару
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
74'
Желтая карточка
С. Фабрегас
73'
Желтая карточка
Ж. Альба
73'
ГОЛ! 4:0!
А. Санчес
69'
68'
Желтая карточка
А. Ботиа
66'
Замена
Х. Маркес
️️️️
К. Санчес
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
Педро
63'
61'
Замена
Ману
️️️️
Фидель
Пенальти не реализован!
Хави
49'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Ж. Альба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
15
Карлос Санчес
ОП
21
Рубен Перес
ОП
10
Карлес Хиль
АП
7
Аарон Ньигес
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
Эльче
13
Марк Мартинес
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Серхио Мантекон
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
7
Ману
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
3
Пике
5
Бартра
33
Монтойя
8
Сонг
8
Иньеста
6
Хави
4
Фабрегас
9
Педро
4
Санчес
4-2-3-1
25
Тоньо
22
Сэпунару
4
Ботиа
18
Ломбан
21
Альбасар
15
Санчес
21
Перес
7
Ньигес
10
Хиль
10
Фидель
22
Боаки
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
9
Педро
10
Неймар
10
Неймар
9
Педро
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
22
Сэпунару
8
Мантекон
8
Мантекон
22
Сэпунару
15
Санчес
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
15
Санчес
10
Фидель
7
Ману
7
Ману
10
Фидель
Остались в запасе
Барселона
Эльче
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Марк Мартинес
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Барселона - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Эльче
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+