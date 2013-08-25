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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 25 августа 2013
Малага
25.08.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
42'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
82'
Желтая карточка
Д. Алвес
81'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Санчес
Замена
С. Фернандес
️️️️
И. Камачо
76'
Замена
П. Моралес
️️️️
Ф. Олинга
75'
Желтая карточка
С. Дардер
70'
Замена
Элизеу
️️️️
Б. Павловски
64'
64'
Замена
Неймар
️️️️
Педро
63'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
С. Санчес
61'
Желтая карточка
Х. Гамес
57'
46'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
42'
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Игнасио Камачо
ПП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Адриано
ПАЗ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
36
Роберто Чен
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
4-3-3
13
Кабальеро
5
Антунеш
2
Ангелери
20
Санчес
18
Гамес
10
Дардер
12
Тиссоне
4
Камачо
8
Олинга
24
Санта Крус
19
Павловски
2-3-2-1-2
26
Вальдес
3
Пике
14
Маскерано
3
Адриано
8
Сонг
18
Альба
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
4
Санчес
4
Фабрегас
19
Павловски
19
Элизеу
19
Элизеу
19
Павловски
8
Олинга
77
Моралес
77
Моралес
8
Олинга
4
Камачо
30
Фернандес
30
Фернандес
4
Камачо
4
Санчес
6
Роберто
6
Роберто
4
Санчес
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
9
Педро
10
Неймар
10
Неймар
9
Педро
Остались в запасе
Малага
Барселона
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
17
Дуда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
17
Дуда
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Малага - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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