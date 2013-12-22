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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 22 декабря 2013
Хетафе
22.12.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 5
Завершен
Барселона
10'
С. Эскудеро
14'
Л. Лопес
35'
Педро
41'
Педро
43'
Педро
68'
С. Фабрегас
72'
С. Фабрегас (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
89'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Бускетс
86'
Желтая карточка
С. Бускетс
86'
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Алексис
85'
Желтая карточка
Борха
83'
80'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Лафита
80'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
С. Фабрегас
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Кастро
71'
Желтая карточка
Л. Лопес
70'
68'
ГОЛ! 2:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
Педро
Замена
А. Колунга
️️️️
Ч. Марика
60'
54'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
П. Москера
45'
43'
ГОЛ! 2:3!
Педро
41'
ГОЛ! 2:2!
Педро
Пас отдал
А. Иньеста
35'
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
30'
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 2:0!
Л. Лопес
Пас отдал
П. Леон
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Эскудеро
Пас отдал
А. Лафита
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
8
Борха
ОП
5
Педро Москера
ОП
7
Анхель Лафита
ЦП
14
Педро Леон
(К)
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Мойя
18
Эскудеро
4
Алексис
17
Лопес
20
Валера
8
Борха
5
Москера
17
Кастро
7
Лафита
14
Леон
19
Марика
4-1-2-1-2
13
Пинто
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
9
Педро
4
Санчес
4
Фабрегас
7
Лафита
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Лафита
17
Кастро
7
Сарабия
7
Сарабия
17
Кастро
19
Марика
27
Колунга
27
Колунга
19
Марика
5
Бускетс
5
Бартра
5
Бартра
5
Бускетс
4
Фабрегас
8
Сонг
8
Сонг
4
Фабрегас
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Хетафе - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 19:55 (прямая)
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