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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 26 марта 2014
Барселона
26.03.2014, среда, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
6'
Неймар
30'
Л. Месси
67'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
84'
Желтая карточка
У. Мальо
75'
Желтая карточка
А. Фернандес
74'
Замена
Б. Оубинья
️️️️
А. Фонтас
Замена
Педро
️️️️
Неймар
72'
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
А. Санчес
67'
64'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
46'
Желтая карточка
Ж. Альба
45'
+3
38'
Замена
И. Лопес
️️️️
Г. Кабрал
36'
Травма
Г. Кабрал
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
30'
Замена
Х. Мануэль Пинто
️️️️
В. Вальдес
24'
Травма
В. Вальдес
21'
Желтая карточка
Адриано
19'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
А. Санчес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Йон Ортенече
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
3
Андреу Фонтас
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
17
Аугусто Фернандес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Педро
ПВ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
9
Марио Бермехо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
5
Бартра
3
Адриано
8
Сонг
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
4-1-2-2-1
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
18
Ортенече
17
Кастро
3
Фонтас
8
Мадинда
14
Лопес
17
Фернандес
14
Орельяна
77
Мина
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
26
Вальдес
13
Пинто
13
Пинто
26
Вальдес
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
22
Кабрал
12
Лопес
12
Лопес
22
Кабрал
3
Фонтас
4
Оубинья
4
Оубинья
3
Фонтас
14
Орельяна
9
Бермехо
9
Бермехо
14
Орельяна
Остались в запасе
Барселона
Сельта
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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