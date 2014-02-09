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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 09 февраля 2014
Севилья
09.02.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 23 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
14'
А. Морено
32'
А. Санчес
43'
Л. Месси
55'
Л. Месси
86'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
87'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Санчес
86'
ГОЛ! 1:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Санчес
83'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Замена
Х. Самперио
️️️️
Витоло
76'
72'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
Желтая карточка
Д. Черышев
70'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
69'
67'
Желтая карточка
В. Вальдес
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Гамейро
63'
Замена
П. Троховски
️️️️
В. Иборра
62'
58'
Желтая карточка
Педро
55'
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
43'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
Желтая карточка
Д. Карришу
36'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Н. Пареха
31'
18'
Желтая карточка
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ОП
23
Даниэль Карришу
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
9
Кевин Гамейро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-2-1-2-1
34
Бету
5
Морено
17
Фасио
2
Пареха
90
Фигейраш
10
Иборра
23
Карришу
11
Ракитич
7
Витоло
9
Гамейро
70
Бакка
4-1-2-2-1
26
Вальдес
33
Монтойя
3
Пике
5
Бартра
3
Адриано
8
Сонг
8
Иньеста
6
Хави
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
10
Иборра
15
Троховски
15
Троховски
10
Иборра
7
Витоло
29
Самперио
29
Самперио
7
Витоло
9
Гамейро
90
Черышев
90
Черышев
9
Гамейро
4
Санчес
6
Роберто
6
Роберто
4
Санчес
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Севилья - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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