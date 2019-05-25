Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Раффаэле Маиелло
Статистика
Раффаэле Маиелло - статистика
Завершил карьеру
10 июля 1991 (35)
#8 | Полузащитник
177 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
22
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1 : 3
12.05.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
05.05.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0 : 2
28.04.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1 : 3
14.04.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
07.04.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3 : 2
03.04.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 2
10.03.2019
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
10.02.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фрозиноне
0 : 5
20.01.2019
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
22.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0 : 2
16.12.2018
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4 : 0
08.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
1 : 1
02.12.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3 : 0
24.11.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1 : 1
09.11.2018
Фиорентина
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0 : 3
28.10.2018
Фрозиноне
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0 : 2
23.09.2018
Ювентус
1' - 48'
Италия. Серия А, 4 тур
Фрозиноне
0 : 5
15.09.2018
Сампдория
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 0
02.09.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.08.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 0
20.08.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
1
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+