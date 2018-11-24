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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фрозиноне
Интер - Фрозиноне: обзор матча 24 ноября 2018
Интер
24.11.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Фрозиноне
10'
Б. Кейта
57'
Л. Мартинес
82'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фрозиноне
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Политано
83'
ГОЛ! 3:0!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Политано
82'
77'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Пинамонти
Замена
М. Икарди
️️️️
Л. Мартинес
77'
72'
Замена
П. Гильоне
️️️️
А. Бегетто
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Р. Наингголан
71'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Б. Кейта
57'
56'
Замена
М. Гори
️️️️
Ф. Кассата
44'
Желтая карточка
Ф. Кассата
40'
Желтая карточка
А. Бегетто
Желтая карточка
К. Асамоа
14'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
Л. Мартинес
10'
6'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
5
Мирко Гори
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
27
Асамоа
6
Валеро
21
Гальярдини
44
Наингголан
21
Политано
10
Мартинес
17
Кейта
4-4-2
57
Спортиелло
7
Дзампано
19
Капуано
15
Ариаудо
18
Гольданига
13
Чибса
12
Крисетиг
29
Кассата
33
Бегетто
9
Чиофани
9
Пинамонти
44
Наингголан
23
Мариу
23
Мариу
44
Наингголан
21
Политано
87
Кандрева
87
Кандрева
21
Политано
10
Мартинес
9
Икарди
9
Икарди
10
Мартинес
33
Бегетто
18
Гильоне
18
Гильоне
33
Бегетто
29
Кассата
5
Гори
5
Гори
29
Кассата
9
Пинамонти
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
9
Пинамонти
Остались в запасе
Интер
Фрозиноне
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
20
Рай Влут
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Интер - Фрозиноне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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