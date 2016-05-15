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Стефан Щепович
Статистика
Стефан Щепович - статистика
Завершил карьеру
10 января 1990 (36)
#12 | Нападающий
186 см | 77 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
34
6
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2 : 1
15.05.2016
Хетафе
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
08.05.2016
Спортинг
55' - 90'
80'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
57' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 2
24.04.2016
Валенсия
65' - 90'
68'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.04.2016
Хетафе
62' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1 : 5
16.04.2016
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2 : 0
10.04.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
18.03.2016
Эйбар
1' - 61'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
6 : 0
12.03.2016
Хетафе
1' - 53'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 1
05.03.2016
Севилья
86' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
02.03.2016
Хетафе
1' - 70'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 1
27.02.2016
Сельта
75' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
58' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 1
14.02.2016
Атлетико
69' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 0
05.02.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
30.01.2016
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
3 : 2
23.01.2016
Хетафе
57' - 90'
71'
89'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 1
17.01.2016
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
09.01.2016
Бетис
74' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
1 : 2
04.01.2016
Хетафе
1' - 79'
71'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 0
30.12.2015
Депортиво
75' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 2
19.12.2015
Хетафе
1' - 80'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 1
11.12.2015
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
05.12.2015
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
2 : 0
29.11.2015
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
76' - 90'
83'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3 : 1
07.11.2015
Хетафе
71' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 2
31.10.2015
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5 : 0
24.10.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
4 : 0
18.10.2015
Лас-Пальмас
78' - 90'
86, 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 0
02.10.2015
Хетафе
68' - 90'
90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
27.09.2015
Леванте
1' - 87'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2 : 0
22.09.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 0
18.09.2015
Малага
1' - 90'
2'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 1
13.09.2015
Хетафе
1' - 90'
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