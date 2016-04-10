Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 10 апреля 2016
Вильярреал
10.04.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
15'
Д. Суарес
85'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Желтая карточка
Бруно
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Гаспар
85'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Кастильехо
84'
83'
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Медран
80'
Замена
В. Родригес
️️️️
П. Леон
Замена
Джонатан
️️️️
Д. Суарес
78'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
74'
73'
Замена
А. Васкес
️️️️
Э. Буэндия
68'
Желтая карточка
А. Медран
35'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
А. Рукавина
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
Пас отдал
Адриан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-2-2
1
Асенхо
4
Руис
2
Рукавина
3
Байи
2
Гаспар
21
Бруно
17
Пина
4
Суарес
70
Кастильехо
20
Адриан
12
Баптистао
3-3-2-2
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
2
Перейра
10
Медран
25
Ласен
22
Родригес
7
Сарабия
14
Леон
36
Гоитом
10
Буэндия
4
Суарес
6
Джонатан
6
Джонатан
4
Суарес
70
Кастильехо
14
Тригерос
14
Тригерос
70
Кастильехо
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
14
Леон
8
Родригес
8
Родригес
14
Леон
10
Буэндия
9
Васкес
9
Васкес
10
Буэндия
10
Медран
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Медран
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
14
Саму
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
16
Балаж Медьери
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
14
Саму
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Вильярреал
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+