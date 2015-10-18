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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Лас-Пальмас
Хетафе - Лас-Пальмас: обзор матча 18 октября 2015
Хетафе
18.10.2015, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 8 тур
4 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
3'
В. Родригес
11'
П. Сарабия
86'
С. Щепович
90+3'
С. Щепович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Лас-Пальмас
ГОЛ! 4:0!
С. Щепович
Пас отдал
Р. Лаго
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
С. Щепович
Пас отдал
М. Гомес
86'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
П. Сарабия
85'
81'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
С. Араухо
80'
Красная карточка
Х. Кулио
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Леон
70'
68'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Алеман
Желтая карточка
П. Сарабия
56'
Желтая карточка
С. Вергини
49'
46'
Замена
В. Жозе
️️️️
М. Вакасо
22'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
П. Леон
11'
ГОЛ! 1:0!
В. Родригес
Пас отдал
А. Васкес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
3
Лаго
2
Вергини
4
Алексис
22
Суарес
22
Родригес
25
Ласен
8
Родригес
7
Сарабия
14
Леон
9
Васкес
4-4-1-1
13
Варас
2
Симон
6
Бигас
16
Айтами
22
Гарридо
7
Алеман
19
Кулио
22
Вакасо
16
Меса
10
Виера
21
Араухо
14
Леон
16
Гомес
16
Гомес
14
Леон
7
Сарабия
10
Буэндия
10
Буэндия
7
Сарабия
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
7
Алеман
21
Валерон
21
Валерон
7
Алеман
21
Араухо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
21
Араухо
22
Вакасо
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
22
Вакасо
Остались в запасе
Хетафе
Лас-Пальмас
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Хетафе - Лас-Пальмас
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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