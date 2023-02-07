Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
07.02.23 / 27.07.23
Свободный агент
01.07.21 / 07.02.23
Свободный агент
12.03.21 / 01.07.21
Без клуба
Свободный агент
01.02.21 / 12.03.21
Свободный агент
08.01.20 / 01.02.21
Свободный агент
17.01.19 / 08.01.20
Свободный агент
12.07.17 / 30.01.18
Аренда
01.07.16 / 07.02.18
1,20 млн €
31.08.15 / 30.06.16
Аренда
01.09.14 / 01.07.16
2,53 млн €
01.07.14 / 01.09.14
1 млн €
17.07.13 / 30.06.14
Аренда
26.01.13 / 30.06.13
Аренда
01.01.11 / 30.06.11
Аренда
01.07.10 / 01.09.11
650 тыс €
01.01.10 / 30.06.10
Аренда