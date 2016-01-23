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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 23 января 2016
Гранада
23.01.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Хетафе
27'
Ф. Рико
36'
Ю. Эль-Араби
77'
Р. Рочина
71'
С. Щепович
74'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
89'
Желтая карточка
С. Щепович
Замена
Х. Маркес
️️️️
Р. Рочина
84'
81'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
Р. Рочина
79'
Желтая карточка
Ф. Рико
77'
ГОЛ! 3:2!
Р. Рочина
Пас отдал
Р. Перес
77'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Ф. Рико
76'
74'
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
П. Сарабия
73'
Замена
М. Гомес
️️️️
В. Родригес
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Щепович
Пас отдал
Кала
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Э. Мендес
67'
57'
Замена
С. Щепович
️️️️
Х. Родригес
57'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рико
Пас отдал
М. Лопеш
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-1-3-1-2
1
Андрес
3
Бабен
18
Ломбан
20
Фулкье
13
Лопеш
7
Мендес
21
Перес
4
Рико
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
3-3-3-1
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
2
Вергини
11
Йода
25
Ласен
22
Родригес
14
Леон
7
Сарабия
8
Родригес
9
Васкес
7
Мендес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Мендес
16
Рочина
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
16
Рочина
4
Рико
21
Крхин
21
Крхин
4
Рико
8
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
8
Родригес
22
Родригес
12
Щепович
12
Щепович
22
Родригес
14
Леон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
14
Леон
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Гранада - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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