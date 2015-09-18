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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Малага
Хетафе - Малага: обзор матча 18 сентября 2015
Хетафе
18.09.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Малага
2'
С. Щепович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Малага
Желтая карточка
В. Родригес
90'
+4
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Лафита
88'
82'
Замена
Хуанкар
️️️️
А. Бока
Желтая карточка
М. Ласен
81'
Замена
П. Леон
️️️️
Р. Лаго
67'
Замена
С. Вергини
️️️️
Вандерсон
67'
58'
Замена
А. Тигадуини
️️️️
Р. Орта
46'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Н. Амрабат
Желтая карточка
Р. Лаго
43'
40'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
А. Медран
36'
34'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Желтая карточка
Э. Веласкес
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Щепович
Пас отдал
В. Родригес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Лаго
2
Веласкес
4
Алексис
22
Суарес
7
Лафита
10
Медран
25
Ласен
8
Родригес
12
Щепович
94
Вандерсон
4-2-2-2
13
Камени
2
Ангелери
6
Альбентоса
16
Росалес
15
Бока
36
Ресио
12
Тиссоне
21
Орта
17
Дуда
39
Амрабат
19
Шарлес
94
Вандерсон
2
Вергини
2
Вергини
94
Вандерсон
7
Лафита
43
Менса
43
Менса
7
Лафита
3
Лаго
14
Леон
14
Леон
3
Лаго
21
Орта
24
Тигадуини
24
Тигадуини
21
Орта
15
Бока
27
Хуанкар
27
Хуанкар
15
Бока
39
Амрабат
9
Чоп
9
Чоп
39
Амрабат
Остались в запасе
Хетафе
Малага
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Хетафе - Малага
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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