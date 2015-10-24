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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 24 октября 2015
Севилья
24.10.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 9 тур
5 : 0
Завершен
Хетафе
35'
К. Гамейро
45'
К. Гамейро
50'
Э. Банега (П)
60'
К. Гамейро (П)
81'
Е. Коноплянка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Е. Коноплянка
81'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
71'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
65'
61'
Замена
Д. Суарес
️️️️
В. Родригес
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
В. Иборра
61'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Гамейро
60'
59'
Вторая желтая
К. Вигарай
56'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
П. Леон
56'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Сарабия
52'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
В. Иборра
51'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Банега
50'
49'
Желтая карточка
К. Вигарай
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Э. Банега
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Рами
15
Колоджейчак
25
Мариано
20
Крыховяк
11
Банега
10
Иборра
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
4-2-3-1
13
Гуаита
4
Алексис
3
Лаго
2
Вигарай
2
Вергини
25
Ласен
22
Родригес
14
Леон
7
Сарабия
8
Родригес
12
Щепович
10
Иборра
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
10
Иборра
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
8
Родригес
22
Суарес
22
Суарес
8
Родригес
14
Леон
10
Буэндия
10
Буэндия
14
Леон
7
Сарабия
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Сарабия
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Севилья - Хетафе
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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