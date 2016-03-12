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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 12 марта 2016
Барселона
12.03.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 29 тур
6 : 0
Завершен
Хетафе
9'
Х. Родригес (АГ)
19'
М. Эль-Хаддади
31'
Неймар
39'
Л. Месси
50'
Неймар
57'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
76'
Замена
Б. Менса
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
68'
Замена
С. Сампер
️️️️
А. Иньеста
60'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Ж. Матье
59'
ГОЛ! 6:0!
А. Туран
Пас отдал
Ж. Пике
57'
54'
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Леон
53'
Замена
В. Родригес
️️️️
С. Щепович
ГОЛ! 5:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
50'
49'
Желтая карточка
П. Леон
40'
Желтая карточка
А. Медран
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
39'
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Л. Месси
19'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
11'
10'
Желтая карточка
Э. Веласкес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Ж. Альба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ПЗ
11
Карим Йода
ЛВ
94
Вандерсон
ОП
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
8
Борха Галан
ЦФ
4-3-3
1
Браво
18
Альба
22
Матье
3
Пике
22
Видаль
6
Роберто
66
Туран
8
Иньеста
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
10
Месси
4-1-2-2-1
13
Гуаита
10
Буэндия
2
Веласкес
2
Вергини
2
Перейра
94
Вандерсон
22
Родригес
10
Медран
14
Леон
11
Йода
12
Щепович
8
Иньеста
16
Сампер
16
Сампер
8
Иньеста
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
22
Матье
4
Вермален
4
Вермален
22
Матье
12
Щепович
8
Родригес
8
Родригес
12
Щепович
14
Леон
16
Гомес
16
Гомес
14
Леон
94
Вандерсон
43
Менса
43
Менса
94
Вандерсон
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
8
Борха Галан
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
8
Борха Галан
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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