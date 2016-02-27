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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 27 февраля 2016
Хетафе
27.02.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
71'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
85'
Замена
М. Диас
️️️️
Я. Аспас
Замена
М. Гомес
️️️️
В. Родригес
85'
81'
Желтая карточка
У. Мальо
78'
Желтая карточка
Я. Аспас
75'
Замена
Д. Васс
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
С. Щепович
️️️️
Х. Родригес
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
П. Эрнандес
58'
Замена
Нолито
️️️️
Д. Гуидетти
58'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
Э. Буэндия
52'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Суарес
49'
42'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Желтая карточка
К. Йода
42'
Желтая карточка
Э. Веласкес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
3-3-2-2
13
Гуаита
2
Веласкес
16
Кала
22
Суарес
11
Йода
22
Родригес
25
Ласен
8
Родригес
7
Сарабия
9
Васкес
94
Вандерсон
3-2-1-2-2
1
Альварес
22
Кабрал
22
Радойя
21
Гомес
22
Мальо
17
Кастро
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
8
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
8
Родригес
22
Суарес
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Суарес
22
Родригес
12
Щепович
12
Щепович
22
Родригес
10
Бонгонда
10
Васс
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
21
Диас
21
Диас
10
Аспас
11
Гуидетти
3
Нолито
3
Нолито
11
Гуидетти
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Хетафе - Сельта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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