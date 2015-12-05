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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 05 декабря 2015
Реал
05.12.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 1
Завершен
Хетафе
4'
К. Бензема
16'
К. Бензема
35'
Г. Бэйл
38'
К. Роналду
70'
Алексис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Пепе
87'
80'
Замена
Б. Менса
️️️️
Х. Родригес
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
78'
70'
ГОЛ! 4:1!
Алексис
Пас отдал
П. Леон
62'
Замена
П. Леон
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
62'
46'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
38'
Желтая карточка
Данило
37'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Пепе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
3-2-3-2
1
Навас
3
Пепе
6
Начо
13
Данило
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
23
Родригес
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-3-1-2
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
4
Алексис
3
Лаго
22
Родригес
25
Ласен
7
Лафита
7
Сарабия
94
Вандерсон
9
Васкес
3
Пепе
5
Арбелоа
5
Арбелоа
3
Пепе
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
22
Родригес
43
Менса
43
Менса
22
Родригес
94
Вандерсон
14
Леон
14
Леон
94
Вандерсон
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
Остались в запасе
Реал
Хетафе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Каземиро
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Каземиро
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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