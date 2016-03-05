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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 05 марта 2016
Хетафе
05.03.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
86'
Э. Веласкес
80'
Э. Банега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Желтая карточка
А. Васкес
90'
+2
Желтая карточка
Кала
90'
+2
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Медран
86'
ГОЛ! 1:1!
Э. Веласкес
86'
81'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Банега
Замена
П. Леон
️️️️
М. Ласен
80'
80'
ГОЛ! 0:1!
Э. Банега
Желтая карточка
Э. Веласкес
78'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Родригес
76'
73'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
П. Сарабия
71'
70'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
С. Н'Зонзи
55'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Э. Буэндия
54'
53'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Д. Фигейраш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
2-4-2-2
13
Гуаита
2
Веласкес
16
Кала
10
Медран
25
Ласен
22
Родригес
11
Йода
8
Родригес
7
Сарабия
9
Васкес
10
Буэндия
3-2-3-1-1
15
Серхио Рико
90
Фигейраш
23
Рами
15
Колоджейчак
23
Коке
18
Эскудеро
11
Банега
15
Н'Зонзи
23
Карришу
7
Витоло
9
Гамейро
25
Ласен
14
Леон
14
Леон
25
Ласен
10
Медран
12
Щепович
12
Щепович
10
Медран
8
Родригес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
8
Родригес
90
Фигейраш
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
90
Фигейраш
11
Банега
10
Иборра
10
Иборра
11
Банега
15
Н'Зонзи
22
Коноплянка
22
Коноплянка
15
Н'Зонзи
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Давид Сорья
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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