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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 31 октября 2015
Хетафе
31.10.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
37'
Л. Суарес
58'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
Замена
Б. Менса
️️️️
Х. Родригес
80'
76'
Замена
С. Рамирес
️️️️
С. Роберто
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Сарабия
69'
61'
Замена
А. Иньеста
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Леон
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
С. Роберто
Желтая карточка
Д. Суарес
47'
Желтая карточка
Х. Родригес
43'
Желтая карточка
Алексис
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
3
Лаго
4
Алексис
2
Вергини
22
Суарес
25
Ласен
22
Родригес
8
Родригес
14
Леон
7
Сарабия
12
Щепович
4-1-2-1-2
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
7
Сарабия
16
Гомес
16
Гомес
7
Сарабия
14
Леон
7
Лафита
7
Лафита
14
Леон
22
Родригес
43
Менса
43
Менса
22
Родригес
16
Эль-Хаддади
8
Иньеста
8
Иньеста
16
Эль-Хаддади
6
Роберто
19
Рамирес
19
Рамирес
6
Роберто
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Хетафе - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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