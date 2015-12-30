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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Депортиво
Хетафе - Депортиво: обзор матча 30 декабря 2015
Хетафе
30.12.2015, среда, 22:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Депортиво
Желтая карточка
Р. Лаго
90'
+2
Замена
К. Йода
️️️️
В. Родригес
85'
82'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Ф. Картабия
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
75'
70'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Л. Альберто
70'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Замена
П. Леон
️️️️
А. Лафита
67'
Желтая карточка
А. Лафита
54'
Желтая карточка
Х. Родригес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Депортиво
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
3
Лаго
16
Кала
2
Вергини
22
Суарес
7
Лафита
25
Ласен
22
Родригес
8
Родригес
7
Сарабия
9
Васкес
3-4-2-1
1
Люкс
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
76
Файр
10
Картабия
18
Альберто
7
Лукас
8
Родригес
11
Йода
11
Йода
8
Родригес
7
Лафита
14
Леон
14
Леон
7
Лафита
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
10
Картабия
20
Кардозу
20
Кардозу
10
Картабия
18
Альберто
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
18
Альберто
Остались в запасе
Хетафе
Депортиво
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Хетафе - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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