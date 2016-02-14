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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 14 февраля 2016
Хетафе
14.02.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
2'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
86'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
Замена
Б. Менса
️️️️
П. Леон
85'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Гомес
74'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
69'
67'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Ф. Торрес
67'
Желтая карточка
Х. Хименес
65'
Желтая карточка
Габи
54'
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
44'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
П. Леон
40'
Желтая карточка
П. Сарабия
32'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Я. Карраско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-3-2
13
Гуаита
16
Кала
2
Вергини
22
Суарес
11
Йода
22
Родригес
8
Родригес
16
Гомес
7
Сарабия
9
Васкес
14
Леон
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
14
Леон
43
Менса
43
Менса
14
Леон
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
16
Гомес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
16
Гомес
9
Торрес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
9
Торрес
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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