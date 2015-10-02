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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 02 октября 2015
Сельта
02.10.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
90'
+4
Желтая карточка
С. Щепович
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Васс
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Родригес
89'
Желтая карточка
Э. Буэндия
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Лафита
75'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
П. Сарабия
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
75'
68'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
52'
Желтая карточка
К. Вигарай
Желтая карточка
Нолито
44'
43'
Желтая карточка
С. Вергини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
22
Радойя
21
Гомес
17
Кастро
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Вергини
4
Алексис
2
Вигарай
22
Родригес
10
Медран
7
Лафита
7
Сарабия
8
Родригес
9
Васкес
10
Васс
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Васс
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
7
Лафита
16
Гомес
16
Гомес
7
Лафита
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
7
Сарабия
10
Буэндия
10
Буэндия
7
Сарабия
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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