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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Хетафе
Малага - Хетафе: обзор матча 05 февраля 2016
Малага
05.02.2016, пятница, 22:30
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
9'
Хуанпи
23'
К. Атсу
43'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Хетафе
89'
Желтая карточка
С. Вергини
Желтая карточка
Р. Орта
82'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Шарлес
77'
76'
Замена
А. Медран
️️️️
Х. Родригес
67'
Замена
К. Йода
️️️️
Д. Суарес
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ресио
61'
51'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Хуанпи
47'
Замена
Р. Орта
️️️️
К. Атсу
46'
45'
Замена
А. Васкес
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 3:0!
Шарлес
Пас отдал
Д. Чоп
43'
Желтая карточка
Ресио
29'
27'
Желтая карточка
М. Ласен
ГОЛ! 2:0!
К. Атсу
Пас отдал
Шарлес
23'
ГОЛ! 1:0!
Хуанпи
Пас отдал
Р. Росалес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-2-2
13
Камени
15
Бока
24
Филипенко
16
Росалес
23
Торрес
36
Ресио
4
Камачо
30
Атсу
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
4-2-3-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Вергини
2
Вигарай
2
Веласкес
22
Родригес
25
Ласен
14
Леон
16
Гомес
8
Родригес
12
Щепович
30
Атсу
21
Орта
21
Орта
30
Атсу
36
Ресио
8
Форнальс
8
Форнальс
36
Ресио
19
Шарлес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Шарлес
22
Родригес
10
Медран
10
Медран
22
Родригес
22
Суарес
11
Йода
11
Йода
22
Суарес
25
Ласен
9
Васкес
9
Васкес
25
Ласен
Остались в запасе
Малага
Хетафе
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Дуда
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Малага - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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