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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Хетафе
Лас-Пальмас - Хетафе: обзор матча 02 марта 2016
Лас-Пальмас
02.03.2016, среда, 00:00
Испания. Примера, 27 тур
4 : 0
Завершен
Хетафе
7'
В. Жозе
28'
Х. Виера (П)
49'
Тана
83'
Тана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Хетафе
Желтая карточка
В. Жозе
90'
ГОЛ! 4:0!
Тана
Пас отдал
Момо
83'
Желтая карточка
Р. Меса
82'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
П. Бигас
81'
77'
Желтая карточка
А. Васкес
70'
Замена
П. Леон
️️️️
С. Щепович
Замена
А. Монторо
️️️️
Х. Виера
68'
65'
Вторая желтая
А. Перейра
62'
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Сарабия
56'
Замена
А. Васкес
️️️️
Вандерсон
ГОЛ! 3:0!
Тана
Пас отдал
Х. Виера
49'
Желтая карточка
А. Айтами
42'
30'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Х. Виера
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Виера
28'
27'
Желтая карточка
М. Ласен
Желтая карточка
П. Бигас
25'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
М. Вакасо
15'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Д. Гарсия
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-1-2
13
Варас
22
Гарридо
5
Гарсия
16
Айтами
6
Бигас
16
Меса
11
Момо
22
Вакасо
10
Виера
24
Тана
12
Виллиан Жозе
3-3-1-3
13
Гуаита
2
Вергини
16
Кала
2
Перейра
25
Ласен
10
Медран
11
Йода
7
Сарабия
94
Вандерсон
10
Буэндия
12
Щепович
10
Виера
19
Монторо
19
Монторо
10
Виера
6
Бигас
21
Валерон
21
Валерон
6
Бигас
22
Вакасо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
22
Вакасо
7
Сарабия
16
Гомес
16
Гомес
7
Сарабия
12
Щепович
14
Леон
14
Леон
12
Щепович
94
Вандерсон
9
Васкес
9
Васкес
94
Вандерсон
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Хетафе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Лас-Пальмас - Хетафе
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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