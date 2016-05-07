Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алехандро Форлин - статистика

Завершил карьеру
8 сентября 1986 (40), Росарио
#18 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Аргентина | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
30
0
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
07.05.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бернли
1 : 0
02.05.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.04.2016
Рединг
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брайтон
4 : 0
19.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Кардифф
0 : 0
16.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.04.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Лидс
1 : 1
05.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
01.04.2016
Мидлсбро
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
1 : 1
19.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
5'
90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
12.03.2016
Брентфорд
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
08.03.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 0
05.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.02.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.02.2016
Ипсвич Таун
1' - 59'
34'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.01.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
1 : 1
12.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.12.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
26.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.12.2015
Брайтон
1' - 90'
88'
85'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.12.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 1
03.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
28.11.2015
Лидс
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
1 : 0
20.11.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 76'
48'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
07.11.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
1 : 0
03.11.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Брентфорд
1 : 0
30.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
20.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
4 : 0
25.09.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
19.09.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
16.09.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
19.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 89'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 0
08.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
71' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+