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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 сентября 2015
Халл Сити
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
38'
М. Доусон
26'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
87'
Замена
М. Доугти
️️️️
М. Луонго
76'
Замена
Д. Макки
️️️️
Т. Чери
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Диаме
76'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
С. Алуко
69'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Брюс
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Т. Чери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
3-2-4-1
1
МакГрегор
4
Брюс
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
28
Одубайо
14
Алуко
6
Клукас
23
Хаддлстоун
17
Диаме
11
Эрнандес
4-5-1
31
Грин
24
Перч
5
Онуоха
33
Анджелла
15
Кончески
25
Филлипс
20
Хенри
18
Форлин
9
Чери
21
Луонго
32
Остин
17
Диаме
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
14
Алуко
15
Мэлони
15
Мэлони
14
Алуко
4
Брюс
29
Акпом
29
Акпом
4
Брюс
21
Луонго
16
Доугти
16
Доугти
21
Луонго
9
Чери
12
Макки
12
Макки
9
Чери
Остались в запасе
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
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1 : 0
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
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Миллуолл
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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