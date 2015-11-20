Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 ноября 2015
Мидлсбро
20.11.2015, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
90+3'
Г. Лидбиттер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+5
Замена
М. Петрассо
️️️️
Ю. Сук-Йон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Лидбиттер
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Л. Фер
82'
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Сандро
Замена
Кике
️️️️
А. Адома
78'
76'
Замена
Д. Тошер
️️️️
А. Форлин
73'
Желтая карточка
Н. Онуоха
70'
Желтая карточка
М. Филлипс
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Фаббрини
63'
48'
Желтая карточка
А. Форлин
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Нил Уорнок
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Бруно Сукулини
ЦП
19
Кике
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
7
Клэйтон
37
Адома
10
Нсуе
31
Фаббрини
35
Наджент
3-3-4
31
Грин
24
Холл
5
Онуоха
24
Перч
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
15
Кончески
25
Филлипс
20
Хенри
18
Форлин
30
Сандро
37
Адома
19
Кике
19
Кике
37
Адома
31
Фаббрини
7
Стуани
7
Стуани
31
Фаббрини
18
Форлин
28
Тошер
28
Тошер
18
Форлин
3
Юн Сук-Йон
42
Петрассо
42
Петрассо
3
Юн Сук-Йон
30
Сандро
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
30
Сандро
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+