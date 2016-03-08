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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 08 марта 2016
Куинз Парк Рейнджерс
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
24'
Т. Чери
86'
Г. Анджелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Замена
М. Петрассо
️️️️
Д. Хойлетт
90'
ГОЛ! 2:0!
Г. Анджелла
Пас отдал
М. Филлипс
86'
Желтая карточка
С. Полтер
83'
79'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Расселл
Замена
Д. Макки
️️️️
Т. Чери
76'
67'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Брайсон
57'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Баттерфилд
Желтая карточка
М. Филлипс
34'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Перч
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
4-5-1
12
Смитис
33
Анджелла
6
Хилл
5
Онуоха
24
Перч
9
Чери
20
Хенри
30
Хойлетт
18
Форлин
25
Филлипс
91
Полтер
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
77
Расселл
10
Инс
19
Баттерфилд
7
Брайсон
6
Хансон
29
Ольссон
18
Мартин
30
Хойлетт
42
Петрассо
42
Петрассо
30
Хойлетт
9
Чери
12
Макки
12
Макки
9
Чери
19
Баттерфилд
29
Хендрик
29
Хендрик
19
Баттерфилд
7
Брайсон
10
Бент
10
Бент
7
Брайсон
77
Расселл
9
Блекмэн
9
Блекмэн
77
Расселл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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