Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн: обзор матча 16 сентября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
16.09.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
46'
Ч. Остин
79'
Н. Онуоха
14'
Ш. Даффи
60'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
89'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Б. Маршалл
82'
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Б. Койта
ГОЛ! 2:2!
Н. Онуоха
Пас отдал
Д. Тошер
79'
Замена
Д. Макки
️️️️
Т. Чери
68'
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Б. Койта
52'
Желтая карточка
Д. Гатри
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
46'
41'
Желтая карточка
А. Хэнли
Желтая карточка
Ч. Остин
28'
Желтая карточка
А. Смитис
14'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Даффи
8'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Т. Сперр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-5-1
12
Смитис
15
Кончески
5
Онуоха
33
Анджелла
24
Перч
9
Чери
28
Тошер
20
Хенри
21
Луонго
25
Филлипс
32
Остин
3-2-2-3
23
Стил
3
Сперр
25
Даффи
3
Хэнли
30
Эванс
4
Хэнли
10
Маршалл
23
Гатри
29
Роудс
55
Койта
32
Конвэй
9
Чери
12
Макки
12
Макки
9
Чери
10
Маршалл
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Маршалл
3
Сперр
29
Ольссон
29
Ольссон
3
Сперр
55
Койта
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
55
Койта
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Крис Рэмси
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Джон О'Салливан
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+